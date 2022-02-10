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Происшествия

Оперативная обстановка в Псковском районе ухудшилась из-за роста числа погибших на пожарах

В Псковском районе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано ухудшение оперативной обстановки. Связано это с ростом количества погибших на пожарах в жилом секторе. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов.

В ходе выступления Игорь Полозов озвучил комплекс мероприятий по снижению числа пожаров и их последствий. В первую очередь он предложил администрации Псковского района разместить на официальном сайте и в соцсетях информацию о гибели людей на пожарах в Псковской районе и о пожарной обстановке в целом. 

Главам сельских поселений он предложил максимально довести до населения информацию о пожарной обстановке и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Также он подчеркнул необходимость осуществления подворовых обходов граждан и организации работы по очистке от горючих отходов и мусора и ограничению доступа в неэксплуатируемые здания, находящиеся в муниципальной собственности.

Также, по его мнению, важно обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений и организовать в маленьких удаленных населенных пунктах работу сельских старост по проведению профилактической работы с населением.

Комитету по соцзащите при посещении многодетных, неблагополучных, малоимущих семей и состоящих на профилактическом учете будет необходимо обязательно информировать граждан о недопустимости детских шалостей с огнем, оставления детей без присмотра, а также о необходимости своевременного ремонта и обслуживания печного, газового и электрооборудования. Управлению образования районной администрации предложено через образовательные учреждения проработать аналогичные вопросы с учащимися и их родителями.

Управляющим организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами на территории Псковского района, необходимо будет разместить на информационных стендах домов агитационные материалы на противопожарную тематику.

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