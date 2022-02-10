Пропавшую 10 лет назад женщину ищут в Пскове
Пропавшую в 2012 году 38-летнюю псковичку Елену Никандрову разыскивает отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На вид ей 40 лет, среднего телосложения, рост 172 сантиметра, лицо прямоугольной формы, глаза зелёные, волосы средней длины, русые, крашеные. На щеке предположительно с левой стороны шрам длиной два-три сантиметра.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Никандровой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).
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