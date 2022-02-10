В Псковской области необходимо создать единый водоканал, уверен Олег Майоров

13:36, 10 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области необходимо создать единый водоканал, заявил глава Невельского района Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 февраля.

«Искренне убеждён в том, что сегодня время концентрировать и централизовать ресурсы. Я поднимаю этот вопрос на уровне комитета по ЖКХ и считаю, что выходом для нас всех будет создание единого водоканала в Псковской области, по этому пути уже пошли Ленинградская, Калининградская, Смоленская области», – сказал он.

По его словам, создание единого водоканала в регионе – это вопрос времени. «Там, где уменьшается людской ресурс, надо обязательно централизоваться и объединяться. А пока, к сожалению, мы людей теряем, наше население не увеличивается. И это простое правило управления: там, где незаселенная территория, надо концентрировать и централизовать ресурсы», – заключил Олег Майоров.

Напомним, что ещё в 2018 году Минстрой поддерживал идею об укрупнении водоканалов в регионах.