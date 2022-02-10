Услугой по обращению с ТКО охвачено 97% населения Псковской области
В 2021 году охват населения Псковской области услугой по обращению с ТКО составил 97%. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.
«Мы планомерно идём к тому, чтобы 100% населения получили в полной мере эту услугу», - отметил Сергей Грахов.
Кроме того, на сегодняшний день порядка 7,7% отходов отправляется на переработку. Руководитель профильного комитета уверен, что была проделана большая работа, решены многие вызовы, но предстоит ещё много работы.
Слышали ли вы про биткоин?
Более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора направили в районы Псковской области
Более 2,5 тысяч населенных пунктов Псковской области охвачено услугой по обращению с ТКО
Около 12 млн почтовых отправлений обработала «Почта России» в Псковской области за год