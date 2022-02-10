Услугой по обращению с ТКО охвачено 97% населения Псковской области

15:16, 10 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году охват населения Псковской области услугой по обращению с ТКО составил 97%. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

«Мы планомерно идём к тому, чтобы 100% населения получили в полной мере эту услугу», - отметил Сергей Грахов.

Кроме того, на сегодняшний день порядка 7,7% отходов отправляется на переработку. Руководитель профильного комитета уверен, что была проделана большая работа, решены многие вызовы, но предстоит ещё много работы.