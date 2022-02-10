Сергей Грахов: Ни один полигон в регионе не дошёл до стадии рекультивации

16:11, 10 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области ещё ни один полигон не дошёл до стадии рекультивации, рассказал во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Говоря о закрытии полигона ТКО в Пскове, Сергей Грахов отметил, что проект курируется комитетом по строительству и ЖКХ, и подчеркнул, что уже была разработана проектно-сметная документация и пройдена экологическая экспертиза. Сейчас проектно-сметная документация направлена в Москву для определения стоимости. Рекультивация запланирована на конец 2023 - начало 2024 года.

По словам Сергея Грахова, в Локне, Кунье и Палкинском районе разрабатывают проект для рекультивации полигонов. В Порхове также объявили конкурс по разработке проектно-сметной документации.