Более тысячи свалок ликвидировали в Псковской области с 2019 по 2021 год

15:49, 10 февраля 2022, ПАИ

Более тысячи несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области с 2019 по 2021 год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

В конце 2018 года в регионе зарегистрировали 850 несанкционированных свалок, сейчас их 391. «При этом за три года, с 2019 по 2021 год, в регионе ликвидировали 1026 несанкционированных свалок. Когда смотришь на эти числа, понимаешь, что не сходится что-то в математике. То есть люди продолжают оставлять мусор там, где его оставлять не положено», - констатировал Грахов.