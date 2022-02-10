Сергей Грахов рассказал, куда обращаться, чтобы установили контейнер для ТКО

15:44, 10 февраля 2022, ПАИ

Председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, куда обращаться, чтобы в том или ином населённом пункте установили контейнер для ТКО.

Порядок вывоза – мешковой или контейнерный – определяется ОМСУ с учётом мнения местных жителей. При составлении коллективной заявки (от жителей) нужно согласовать место. Зачастую согласование места установки является главной проблемой, из-за которой затягивается процесс установки. Сергей Грахов отметил, что иногда контейнерная площадка не востребована среди жителей, а людям удобнее мешковой сбор мусора, поэтому необходимо учитывать мнение местных жителей.

Обращаться с этим вопросом можно в местную администрацию. После этого орган местного самоуправления должен определить место накопления, внести его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудовать площадку и подать заявку в «Экопром» на поставку контейнеров.

Напомним, в 2021 году на обустройство контейнерных площадок было выделено 7 млн рублей и столько же на контейнеры для раздельного сбора мусора.