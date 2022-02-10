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Общество

Антиковидные ограничения в Псковской области пока останутся без изменений

Заседания оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией на этой неделе не будет. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.

Действующие ограничения в Псковской области, по данным источника, пока остаются без изменений.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений в регионе сейчас нет. Ситуация сложная, эпидемический процесс на подъёме.

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Антиковидные ограничения в Псковской области пока останутся без изменений

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