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«И теплом приласкает, и морозом отдубасит»: Лаврентьев день наступил по народному календарю

Лаврентьев день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается в этот день, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве у Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую (в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля.

На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи — они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох — этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.

Лаврентию молились люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.

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