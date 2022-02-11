Завершились противоаварийные работы на монументе Александру Невскому в Псковском районе

08:49, 11 февраля 2022, ПАИ

Завершились противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.



В 2021 году разработана проектная документация на проведение работ по комплексной реставрации монумента, включая первоочередные противоаварийные работы. В ноябре 2021 года в рамках контракта были начаты первоочередные противоаварийные работы.



Учитывая сложность и трудоемкость проведения работ, неблагоприятные погодные условия, а также выявление дополнительных объемов работ, было принято решение о продлении срока окончания работ до 7 февраля 2022 года.



Первоочередные противоаварийные работы направлены на предотвращение разрушения верхних несущих конструкций флагштоков и обеспечение безопасности эксплуатации памятника и его посетителей.



Особые сложности при выполнении работ заключались в большой высотности сварочных работ, а также в неустойчивости конструкций флагштоков, имеющих значительную амплитуду колебания, зависимую от метеоусловий.



Также достаточно сложным технологическим процессом являлась сварка медных листов, а также их сопряжение со сталью.