До +2 градусов ожидается в Пскове 11 февраля

08:59, 11 февраля 2022, ПАИ

11 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, ночью небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура днем -1..+4, ночью -1...-6.

В Пскове днем без существенных осадков, ночью небольшой снег, температура днем 0...+2, ночью -3...-5. В Великих Луках днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью небольшой снег, температура днем +1...+3, ночью -2...-4.