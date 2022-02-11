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Общество

Профориентационную работу с молодежью обсуждают в медиацентре ПАИ

Круглый стол по теме профориентирования начался в медиацентре ПАИ.

11 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол, посвященный вопросу ведения профориентационной работы с молодежью в Пскове и регионе в целом.

Кто может помочь школьникам определиться с будущей профессией и какие методики используются? Ведется ли профориентационная работа с учащимися коррекционных школ и интернатных учреждений? Об этом поговорят спикеры.

Также на встрече пойдет речь о том, какие федеральные и местные проекты по профориентации реализуются сегодня на территории региона, как осуществляется взаимодействие управления образования с вузами и ссузами для получения актуальной информации по направлениям обучения и количеству бюджетных и платных мест. Участники круглого стола расскажут, владеют ли школы этой информацией, чтобы своевременно передавать ее старшеклассникам, и как осуществляется работа с молодежью, уже поступившей на программы обучения.

Есть ли для них консультации по построению карьерного пути? Какие программы профориентации и переподготовки существуют в Центре занятости населения для неработающих граждан и граждан, находящихся в декрете? На эти вопросы ответят участники мероприятия.

В числе спикеров круглого стола — представители администрации Пскова, городского управления образования, комитета по образованию Псковской области, центра занятости, а также сотрудники Молодёжного центра, местного отделения Детского фонда, областного института повышения квалификации работников образования и образовательных учреждений.

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