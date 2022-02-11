В Псковской области подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Псковской области подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
В конкурсных испытаниях, которые продлились несколько дней, участвовали свыше 220 студентов и школьников. Победители будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях, а затем и в финале национального чемпионата.
Для студентов чемпионат проходил по 21 направлению, для школьников — по семи компетенциям. Соревнования одновременно шли сразу на нескольких площадках, расположенных на базе профессиональных образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Себежского, Островского, Опочецкого районов.
Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.
Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
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