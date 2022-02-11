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Общество

14 февраля стартует федеральная программа для предпринимателей Псковской области

14 февраля стартует федеральная программа для предпринимателей Псковской области, организованная Центром «Мой бизнес» - АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МКК) и «Деловой средой» Сбера.

Цель программы «Трансформация отрасли. Индустрия красоты» — дать ценные знания для развития собственного бизнеса в индустрии красоты, предоставить инструменты грамотного продвижения личного бренда и показать участникам преимущества и возможности самозанятости. В программу встроен обучающий блок для мастеров бьюти-индустрии, на котором спикеры, действующие специалисты команды «Персона», расскажут участницам, как развивать бизнес в индустрии красоты.

Спикеры программы — действующие специалисты команды «Персона». Участники программы прослушают серию живых лекций и онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для развития бизнеса.

Участник после обучения сможет:

- построить четкую систему ведения доходов и расходов, систематизировать финансовую составляющую бизнеса;

- выявить причины возникновения возможных творческих кризисов и пути их преодоления;

- научиться развивать свой личный бренд в соцсетях и искать благодаря этому клиентов;

- разобраться в важных аспектах самозанятости для бьюти-мастера.

Старт программы – 14 февраля. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от Деловой среды.

Участие бесплатное, однако на программу нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.

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