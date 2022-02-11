84 школы Псковской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»

15:45, 11 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году 84 школы Псковской области приняли участие в проекте «Билет в будущее». Об этом рассказала заведующая региональным центром профессиональной ориентации и повышения квалификации работников СПО ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» Елена Рыбальская в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Она отметила, что зачастую выпускники говорят, что выбрали то или иное образовательное учреждение, потому что родители так сказали. Чтобы изменить эту ситуацию, в Псковской области в рамках нацпроекта «Образование» второй год реализуется проект «Билет в будущее». С 2021 год оператор проекта запустил и курсы повышения квалификации для учителей, после чего, по словам Елены Рыбальской, появились восторженные отзывы педагогов. «Учителя были в восторге, и дети тоже», - заявила она.

В рамках проекта дети проходят онлайн-диагностику на платформе, а потом могут «потрогать профессию ручками». Часть мероприятий проводится онлайн, часть - в очном формате. Еще один плюс проекта, заметила спикер, в том, что он рассчитан для детей с 12 лет. Планируется еще снизить возрастной ценз и начинать профориентацию с начальной школы. «Проект позволяет заинтересовать и классного руководителя, и детей», - добавила специалист.

Также регион участвует в движении WorldSkills Russia, интерес к которому каждый год возрастает. И. о. председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев добавил, что в этом году фиксируется рост заинтересованности школьников, которые хотят быть зрителями мероприятий WorldSkills Russia.