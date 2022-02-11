Февральские музейные чтения памяти Гейченко откроются в Заповеднике 12 февраля

16:33, 11 февраля 2022, ПАИ

12 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроются Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко. В год столетия заповедника эту конференцию будут проводить в 25-й раз. Посвящённые юбилею музея чтения назвали «Пушкинский заповедник в ХХ веке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В окончательную программу конференции вошло 24 доклада и сообщения — как традиционные, которые будут озвучены и обсуждены «вживую», так и в видеозаписи. Выступающие — работники музеев, преподаватели высшей и средней школы, сотрудники научно-исследовательских институтов, других учреждений и общественных организаций из обеих столиц, Московской и Смоленской областей, Белгорода, Тулы, Пскова, Опочки, Пушкинских Гор.

Программа чтений включает в себя доклады по вопросам и проблемам из разных отраслей науки: истории и музейного дела, литературоведения и музыки, даже ботаники. Полностью со списком докладчиков, порядком и регламентом чтений можно познакомиться на официальном сайте «Михайловского».

Любой желающий свободно может стать слушателем конференции в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и участвовать в обсуждении услышанного. Проведут чтения в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими в регионе на сегодняшний день.