В «Псковском телеграме» появилась муниципальная рубрика

14:14, 12 февраля 2022, ПАИ

В видеопроекте Псковского агентства информации «Псковский телеграм» появилась новая рубрика – «оГЛАВление», которая каждый раз будет посвящаться событиям в одном из муниципалитетов региона.

Премьера «оГЛАВления» состоялась в выпуске «Псковского телеграма» 11 февраля. Ведущие программы обсудили новости, которые глава Невельского района Олег Майоров накануне сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. В частности, речь шла о необычных инвестпроектах и производствах на территории муниципалитета: о создании завода колотых дров для поставки на экспорт и выращивании виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга.

Добавим, что темами свежего выпуска «Псковского телеграма» стали ситуация вокруг ЛДПР и Владимира Жириновского, допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине, а также новый проект «Псковской правды» «Медиарейтинг».