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Общество

Псковичи могут принять участие в обсуждении проекта территориальной схемы обращения с отходами

Фото ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в общественном обсуждении проекта территориальной схемы обращения с отходами, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по строительству и ЖКХ.

Ознакомиться с проектом можно на сайте комитета. Общественное обсуждение проводится с 12 февраля по 13 марта 2022 года включительно.

Предложения и замечания к проекту можно направить в комитет не позднее 26 февраля в письменной форме по адресу 180007, Псков, улица Пароменская, 21/33, а также в форме электронного документа на адрес электронной почты info@jkh.pskov.ru.

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