В Красногородском районе снимают видеосюжеты о масленичных гуляньях в старину

15:32, 12 февраля 2022, ПАИ

Видеосюжеты о масленичных гуляньях в старину снимают в Красногородском районе, пишет районная газета «Заря».

Красногородское районное досуговое объединение снимает видеосюжеты, которые покажут, как отмечали Масленицу в старину. Директор Красногородского районного досугового объединения Марина Егорова отметила, что всего будет семь сюжетов, каждый из которых посвящён одному дню масленичной недели.

В съёмках задействованы работники районного Дома культуры, сельских клубов, кружковых объединений, а также творческая молодёжь района. Зрители смогут увидеть, как проходили посиделки, катания с горки, смотрины невесты и многое другое. Отметим, что данный проект посвящён Году культурного наследия.

Видеосюжеты можно будет увидеть в группах «Красногородское районное досуговое объединение» и газеты «Заря» в соцсети «ВКонтакте».