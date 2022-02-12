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В Красногородском районе снимают видеосюжеты о масленичных гуляньях в старину

Второй день Масленицы, «Смотрины невесты».

Видеосюжеты о масленичных гуляньях в старину снимают в Красногородском районе, пишет районная газета «Заря».

Красногородское районное досуговое объединение снимает видеосюжеты, которые покажут, как отмечали Масленицу в старину. Директор Красногородского районного досугового объединения Марина Егорова отметила, что всего будет семь сюжетов, каждый из которых посвящён одному дню масленичной недели.

Второй день Масленицы, «Смотрины невесты».

В съёмках задействованы работники районного Дома культуры, сельских клубов, кружковых объединений, а также творческая молодёжь района. Зрители смогут увидеть, как проходили посиделки, катания с горки, смотрины невесты и многое другое. Отметим, что данный проект посвящён Году культурного наследия.

Видеосюжеты можно будет увидеть в группах «Красногородское районное досуговое объединение» и газеты «Заря» в соцсети «ВКонтакте».

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