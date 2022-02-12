Рассмотрение заявлений о приеме на гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трех месяцев

21:03, 12 февраля 2022, ПАИ

Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке, а также лиц, получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ могут сократить с одного года до трех месяцев, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Данным законопроектом предусмотрена передача в ведомство и его территориальные органы полномочия по рассмотрению заявлений о приеме в гражданство РФ. Планируется, что на МВД будет возложена ответственность за принятие решений о приеме в гражданство РФ в отношении отдельных категорий лиц, решения по которым в настоящее время принимает президент России.

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство РФ в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ. В то же время законопроектом предусмотрено расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства. В частности, президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.