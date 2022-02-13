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Общество

Заболевание коронавирусом может привести к тяжёлым поражениям нервной системы

 

Заболевание новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а у детей вызвать системные воспаления. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

По словам врача, лёгкое течение заболевания омикроном может не привести к пневмонии и ИВЛ, но могут развиться другие последствия. Вне зависимости от штамма COVID-19 после болезни пациентов могут ждать поражения нервной системы.

Эксперт отметил, что сейчас наступило лучшее время для ревакцинации, так как это обеспечивает защиту от омикрона и коронавируса в первые два-три месяца после введения бустерной дозы.

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