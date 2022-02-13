«Союзмультфильм» прекратит выпускать ремейки советских мультфильмов

09:39, 13 февраля 2022, ПАИ

Студия «Союзмультфильм» прекратит выпускать ремейки советских мультфильмов после негативных отзывов о «Простоквашине» и «Ну, погоди!», рассказала глава студии Юлиана Слащева.

«Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнёрстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз: например, в этом году мы выпустим «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины», — сообщила Слащева «Бюллетеню кинопрокатчика».

Также она прокомментировала негативные отзывы о вышедшем ремейке «Простоквашина». По её словам, такой перезапуск был ориентирован на современные реалии и продержался в рейтинге десяти самых популярных анимационных фильмов, несмотря на плохие отзывы.