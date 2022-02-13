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Общество

Более 40% россиянок считают идеальным заработком у супруга 80-110 тысяч рублей

Pixabay.com

Более 40 % россиянок считают идеальным заработком у супруга 80-110 тысяч рублей, в то время как большинство мужчин хотят, чтобы их жёны зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованиям аналитического центра университета «Синергия», 36 % женщин считают, что мужчина обязан зарабатывать от 110 до 140 тысяч рублей. 11 % женщин хотят, чтобы мужчина зарабатывал от 140 до 170, а 9 % утверждают, что будут строить семью с тем, кто зарабатывает свыше 200 тысяч.

Мужчины в свою очередь не настолько амбициозный, в отличие от женщин. 51 % мужчин считает, что женщина должна зарабатывать от 50 до 80 тысяч, около 30 % опрошенных назвали сумму от 80 до 110 тысяч рублей, 13 % – от 110 до 140 тысяч, и всего 6 % считают, что их супруга должна зарабатывать свыше 200 тысяч.

90 % женщин ответили, что не собираются строить отношения с безработным мужчиной, в то время как 65 % мужчин против жить с безработной женщиной и даже построить с ней семью.

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