Российская вакцина «Спутник V» стала самым используемым препаратом в Мехико

18:14, 13 февраля 2022, ПАИ

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом в Мехико, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

Отмечается, что российской вакциной привито уже более 3 млн граждан Мехико.

Отмечается, что на вакцину «Спутник V» приходится 40 % всех вакцинаций от COVID-19 в Мехико.

Кроме того, власти столицы Мексики приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.