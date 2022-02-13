Российская вакцина «Спутник V» стала самым используемым препаратом в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом в Мехико, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что российской вакциной привито уже более 3 млн граждан Мехико.
Отмечается, что на вакцину «Спутник V» приходится 40 % всех вакцинаций от COVID-19 в Мехико.
Кроме того, власти столицы Мексики приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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