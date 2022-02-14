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Как безопасно купить комнату в квартире, рассказали псковичам

Покупка отдельной комнаты в квартире является одним из наиболее бюджетных вариантов приобретения жилья, однако при заключении сделок с такими объектами недвижимости могут возникнуть сложности. Чтобы правильно оформить покупку комнаты, необходимо учесть все тонкости и детали такой сделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

Начать стоит с проверки правоустанавливающих документов на жильё (договор купли-продажи, дарения, долевого участия и так далее) и личных документов собственника (паспорт). Для того чтобы проверить право собственности на комнату, нужно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка позволяет подтвердить право собственности на любой объект недвижимости, отметили в пресс-службе.

«В выписке из ЕГРН, в частности, будет указано, владеет ли продавец комнатой на праве собственности как самостоятельным объектом недвижимости или же является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире», – отметил эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Выписка из ЕГРН является общедоступной, а сведения, содержащиеся в ней, актуальны на момент выдачи. Покупатель самостоятельно может заказать её перед сделкой.

Важный момент, который отличает сделку с комнатой от сделки с квартирой, – продавцу необходимо соблюдать приоритетное право покупки. Это означает, что перед началом поиска стороннего покупателя продавец должен предложить купить его комнату соседям (собственникам других комнат в квартире). Такое предложение должно быть сделано в письменной форме с указанием цены и других условий. Если в течение месяца соседи не изъявят желания приобрести комнату, то продавец имеет право продать её на тех же условиях любому другому лицу. То же самое касается продажи комнаты в коммунальной квартире.

Продавец комнаты в коммунальной квартире при обращении за государственной регистрацией перехода права собственности к покупателю обязан предоставить в орган регистрации прав отказ от права преимущественной покупки в случае, если договор заключен до истечения одного месяца со дня уведомления собственников других комнат коммунальной квартиры.

Если собственником комнаты является несовершеннолетний, то его отказ можно получить только с разрешения органов опеки и попечительства. В этом случае договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Кроме того, перед покупкой любой недвижимости, в том числе комнаты, необходимо проверить, нет ли на ней обременений и не наложены запреты и аресты. Информация об этом содержится в выписке из ЕГРН. Также можно проверить самого собственника – не ведётся ли в отношении него судебных разбирательств и дел о банкротстве.

Крайне рекомендуется проверять наличие у собственника долгов за коммунальные услуги. Для этого нужно запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц, добавили в пресс-службе.

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