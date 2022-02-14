Псковская область поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни

11:38, 14 февраля 2022, ПАИ

Псковская область по итогам 2021 года поднялась в рейтинге российских регионов по качеству жизни с 57-го до 54-го места. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

Рейтинговый балл региона составил 44,647, тогда как годом ранее он был 41,182.

Соседние с Псковской областью регионы заняли следующие позиции: Ленинградская область находится на 7 месте, Новгородская – на 53-м, Смоленская – на 47-м, а Тверская – на 51-м.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Москва, далее идёт Санкт-Петербург. На 3 месте – Московская область, на 4-м – Республика Татарстан, а на 5-м – Краснодарский край. Аутсайдерами оказались Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Забайкальский край.