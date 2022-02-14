До +5 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля
До +5 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковского ЦГМС.
Температура по области ночью от –5 до 0 градусов, днем от 0 до +5 градусов.
Во вторник на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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