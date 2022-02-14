До +5 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля

13:27, 14 февраля 2022, ПАИ

До +5 градусов ожидается в Псковской области 15 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковского ЦГМС.

Температура по области ночью от –5 до 0 градусов, днем от 0 до +5 градусов.

Во вторник на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.