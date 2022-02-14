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Культура

Анна Виленская прочтёт в Пскове лекцию об авангардных направлениях в музыке

19 февраля  в большом концертном зале Псковской филармонии состоится шестая лекция Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». В своем цикле лекций искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыки, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Темой предстоящей встречи станет «Авангард. Что не так с музыкой и как её слушать». По мнению Анны Виленской, «Авангард» — это не название эпохи, а способ написания музыки категорически по-новому.

На лекции она расскажет, почему композиторов начала XX века одолела тревога, как они писали музыку и что делать, если вы вовсе не чувствуете, что авангардная музыка предназначена для слушания.

Лекции Анны Виленской рассчитаны на самую широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Встреча состоится 19 февраля в 17:00.  Билеты в кассе и на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/anna_vilenskaya_avangard

Добавим, Анна Виленская композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Зрители старше 18 лет смогут посетить лекцию при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев. 

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