Гдовский район получил 56 млн рублей на реализацию проекта «Комфортная городская среда»

15:28, 14 февраля 2022, ПАИ

Гдовский район получил грант в размере 56 млн рублей на реализацию проекта «Комфортная городская среда». Об этом во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 февраля рассказал глава муниципалитета Юрий Павлов.

Спикер отметил, что в этом году район получил грант от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, и подчеркнул, что в рамках этого гранта планируется провести работы по благоустройству набережной. По словам главы района, если работы удастся завершить к 700-летию Гдова, это будет хорошим подарком местным жителям.

Юрий Павлов также сообщил, что на данный момент районная администрация проводит торги на реконструкцию парка Победы, там по программе «Комфортная городская среда» планируется обустроить пешеходные дорожки. Также на данный момент объявлен аукцион на проведение работ и уже поданы две заявки от подрядчиков.