Пресс-конференция главы Гдовского района Юрия Павлова проходит в медиацентре ПАИ
14 февраля в 14:00 в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция главы Гдовского района Юрия Павлова. В ходе встречи обсуждаются вопросы социально-экономического развития муниципалитета, реализация нацпроектов, поддержка инвестпроектов, планы дорожных работ, качество услуг ЖКХ и другие темы.
В течение этого года в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Пскова, Псковского района, Островского района и Невельского района.
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