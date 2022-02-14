Пресс-конференция главы Гдовского района Юрия Павлова проходит в медиацентре ПАИ

14:12, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля в 14:00 в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция главы Гдовского района Юрия Павлова. В ходе встречи обсуждаются вопросы социально-экономического развития муниципалитета, реализация нацпроектов, поддержка инвестпроектов, планы дорожных работ, качество услуг ЖКХ и другие темы.

В течение этого года в медиацентре ПАИ запланировано проведение цикла мероприятий с главами муниципалитетов Псковской области. Ранее прошли пресс-конференции с главами Пскова, Псковского района, Островского района и Невельского района.