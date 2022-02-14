Псковская шестиклассница рассказала депутату Госдумы о домогательствах отчима

17:03, 14 февраля 2022, ПАИ

Псковская шестиклассница рассказала депутату Государственной Думы Александру Козловскому о домогательствах со стороны отчима. Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что 10 февраля ему в личные сообщения написала шестиклассница из Псковской области и попросила его совета по поводу «недетской проблемы». По словам девочки, на протяжении последних лет её домогался отчим.

Данную информацию депутат сразу же передал в правоохранительные органы. Специалисты незамедлительно включились в дело и в присутствии психолога и матери допросили школьницу. Вечером того же дня мужчину задержали.

Злоумышленник в ходе допроса признал свою вину, он заключен под стражу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по данной статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Сейчас самое главное нам обеспечить физическую и психологическую безопасность ребенка. Вопрос защиты детей от насилия – непростой. Сейчас ему как никогда ранее уделяется огромное внимание, поскольку участились случаи выявления преступлений против половой неприкосновенности детей», – рассказал Александр Козловский и напомнил, что в январе Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.