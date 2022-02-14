Вся улица Карла Маркса в Пскове временно станет односторонней
С 15 февраля в Пскове на всей улице Карла Маркса вводится одностороннее движение. Соответствующие знаки уже устанавливают специалисты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Решение принято администрацией Пскова совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.
На время ремонтных работ планируется пустить по улице Карла Маркса автобус № 11. Детали маршрута, а также вопрос организации дополнительной автобусной остановки прорабатываются.
Напомним, по контракту реконструкция Советского (Троицкого) моста должна завершиться до июля 2023 года. Однако движение по мостовому сооружению откроют уже к концу 2022 года.
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