«Это просто праздник»: Владлен Небейголова — о золоте в лыжных гонках

19:20, 14 февраля 2022, ПАИ

Победу российских спортсменов в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине прокомментировал председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

«Это просто праздник какой-то: вчера – наши девушки, сегодня – ребята. Золотая олимпийская медаль – это само по себе фантастика, это навсегда, это на всю жизнь», – отметил он. Владлен Небейголова обратил внимание на то, с каким преимуществом российская команда завоевала эту награду: каждый лыжник на своём этапе увеличивал отрыв от соперников. Председатель федерации подчеркнул, что в сборной России не один лидер, а целый ряд ярких, молодых, талантливейших спортсменов, каждый из которых может претендовать на высшие награды.

«Все выступили в свою силу. Это ещё раз подтверждает, как сильна наша команда, наши лыжные гонки», – подчеркнул Владлен Небейголова.

Что касается женской эстафеты, он отметил, что многие жители Псковской области следили за ходом гонки. «В этот момент мы готовились к проведению муниципального этапа «Лыжни России» в Островском районе. Уже собирались команды, готовились к старту», – поделился спикер. По его словам, все собравшиеся на базе «Юности» любители гонок радовались победе россиянок. «Это просто фантастика! Наши девочки – большие молодцы», – подчеркнул Владлен Небейголова и выразил надежду, что в дальнейших стартах результаты российской сборной будут всё лучше и лучше.

Напомним, Россия выиграла золото в лыжной эстафете среди мужчин на Олимпиаде в Пекине. В эстафетной гонке Россию представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, который и пришёл к финишу первым.

Накануне российские лыжницы выиграли эстафету: спортсменки преодолели дистанцию 4 х 5 километров за 53 минуты 41 секунду. Сборную России представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.