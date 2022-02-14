Семья Литвиновых из Пустошки получила поздравления в честь 60-летия совместной жизни

21:59, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля, в День святого Валентина, Лидия и Анатолий Литвиновы из Пустошки отметили 60-летие совместной жизни. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Начальник отдела ЗАГС Пустошкинского района Марина Пузыня навестила «алмазных» юбиляров, которые поженились в 1962 году, и предложила им расписаться в юбилейной записи акта о заключении брака. Волонтёр и представитель местного отделения Союза женщин России Валерия Тумасова поздравила виновников торжества и вручила им цветы. Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала и вручила почтенной семейной паре секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анна Чекурова. Специально для четы Литвиновых методист Долосецкого СДК Татьяна Творогова смастерила оберег, который она назвала «Неразлучники»: он символизирует их большую семью.