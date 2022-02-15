Новую опасную мутацию выявили у стелс-омикрона

07:38, 15 февраля 2022, ПАИ

У подштамма коронавируса стелс-омикрона обнаружили новую мутацию, сообщают «Известия» со ссылкой на научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова.

Мутацию (H78Y) учёные зафиксировали в белке ORF3a, вызывающем воспалительные реакции в клетках. Белок задействован в перемещении вируса внутрь и изнутри клетки. Предполагается, что это изменение еще сильнее усилит контагиозность вируса.

«Он влияет на аутофагию в клетке [способность разбирать белки обратно до аминокислот. — Ред.]. Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки», — рассказал Михаил Болков.