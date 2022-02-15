В Москве начались исследования второй назальной вакцины от коронавируса

10:28, 15 февраля 2022, ПАИ

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от коронавируса от компании «Генериум», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Исследование назальной вакцины будет проходить на базе шести столичных поликлиник, в клинических испытаниях препарата примут участие 660 человек, 400 — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Добровольцы будут находиться под надзором медиков 365 дней.

«Эта вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первый и 21-й день участникам исследования сделают инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. Добровольцев поделят на две группы: у одной из групп в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой – в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут «Спутник V».