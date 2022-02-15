16 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения

10:32, 15 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Плановая проверка системы централизованного оповещения пройдет с 9:00 до 13:00. Проверка системы оповещения будет производиться в Пскове на улице Советской, 51.