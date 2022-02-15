16 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения
16 февраля в Пскове пройдет проверка системы оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Плановая проверка системы централизованного оповещения пройдет с 9:00 до 13:00. Проверка системы оповещения будет производиться в Пскове на улице Советской, 51.
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