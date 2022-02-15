Полиция продолжает розыск глухонемого псковича

10:37, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове продолжается розыск пропавшего глухонемого 44-летнего Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 декабря 2021 года пскович ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему около 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения. Волосы короткие, темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. В день пропажи был одет в темную вязаную шапку, светло-зеленую осеннюю болоньевую куртку, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы и короткие утепленные сапоги.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.