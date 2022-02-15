15 плиток шоколада украл великолучанин из магазина, распылив в лицо продавцу перцовый баллончик

11:47, 15 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

14 февраля около 19:00 экипаж вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что гражданин открыто похитил из торгового зала 15 плиток шоколада на сумму 2255 рублей, а потом распылил в лицо работнику магазина, пытавшемуся его остановить, перцовый газ из баллончика и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых 20-летний местный житель был задержан. Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.