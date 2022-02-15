Брифинг главы администрации города Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ
15 февраля в 14:00 в медиацентре ПАИ проходит брифинг главы администрации города Пскова Бориса Елкина. В ходе встречи традиционно поговорим о самых актуальных вопросах жизни города.
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