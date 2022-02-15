Три дома с квартирами для детей-сирот построят в Пскове

14:22, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове принято решение о строительстве домов для детей-сирот, сообщил на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации глава администрации города Борис Елкин.

Речь идёт о небольших домах на восемь квартир: три дома на улице Новгородской и два - на Инженерной и Алтаева. Параллельно с этим продолжатся покупки квартир для детей-сирот у застройщиков, с начала года куплено уже 12 таких квартир.

«Чтобы не зависеть от сроков сдачи многоквартирных домов застройщиков, было принято решение строить небольшие дома для детей сирот. Надеюсь, этот пилотный проект удастся и мы продолжим его дальше», - заявил Борис Елкин.