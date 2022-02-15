Новую очередь кладбища «Белый Мох» в Пскове построят в этом году

14:32, 15 февраля 2022, ПАИ

В Пскове начнут строительство новой очереди кладбища «Белый Мох», сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 февраля глава администрации Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что количество погребений в Пскове растет, поэтому будет построена еще одна очередь кладбища.

Кладбище рядом с деревнями Белый Мох и Горнево носит официальное название «Крестовское», оно расположено на Ленинградском шоссе. Первая очередь кладбища была введена в эксплуатацию 17 декабря 2012 года. Согласно документам, общая площадь объекта составляет 42,2 га, из них под захоронения отведено 27,9 га.