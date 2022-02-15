Работы на фасадах кинотеатра «Октябрь» начнутся после потепления

14:35, 15 февраля 2022, ПАИ

Работы на фасадах кинотеатра «Октябрь» начнутся при наступлении положительных температур. Об этом на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации сообщил глава администрации города Борис Елкин.

На реконструкцию кинотеатра «Октябрь» Псков получил 320 млн рублей из федерального бюджета. Центральное место в здании займёт историко-краеведческая библиотека, в ней будут обустроены зоны для обучения, проведения мастер-классов, пространства для выставок и т. д. Кроме того, в «Октябре» появится смотровая площадка, с которой будет открываться вид на Кремль.

Как ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, «Октябрь» строили, чтобы закрыть панораму на Кром и Троицкий собор. «Чтобы устранить такую историческую несправедливость, в новом здании будет предусмотрена смотровая площадка с витражными окнами», – отметил глава региона.

Как будет выглядеть отреставрированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, смотрите здесь.