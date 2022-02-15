Борис Елкин: Масленице в Пскове быть, с чучелом всё хорошо!
«Масленице в Пскове быть! С чучелом всё хорошо!» - сообщил во время брифинга в медиацентре Псковского агентства информации глава администрации города Борис Елкин.
Площадку под чучело планируют организовать в Финском парке - там, где сейчас находится каток. Однако из-за коронавируса массовых гуляний в честь праздника не будет. «И тем не менее небольшая праздничная площадка всё-таки будет, с музыкой, с анимацией, с ярмаркой ремесленных товаров», - пообещал Елкин.
Второй точкой для праздника Масленицы решено выбрать сквер на Четырех углах.
Вопрос по сжиганию масленичного чучела в Финском парке пока в проработке.
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