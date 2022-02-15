Молодых архитекторов приглашают к участию во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города»

15:59, 15 февраля 2022, ПАИ

Стартовал прием заявок на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» — проект трека «Росмолодежь. Креатив» Федерального агентства по делам молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участниками могут стать студенты профильных учебных заведений, архитекторы, урбанисты, дизайнеры окружающей среды и промышленные дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку на платформе АИС «Молодежь России». Заявки принимаются до 13 мая текущего года.

Оценивать проекты участников будет созданный экспертный совет, в который войдут представители профильных учебных заведений и отраслевых организаций, архитекторы, урбанисты, градостроители, экологи, ландшафтные дизайнеры, специалисты в области информационных технологий.

Финал конкурса пройдет с июня по ноябрь текущего года в пяти регионах России: Новосибирской, Курской, Псковской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО. В Псковской области молодые архитекторы под руководством кураторов-наставников будут работать над проектами благоустройства по комплексному развитию сельских территорий. Проекты победителей будут реализованы регионами в 2022 — 2026 годах.

«Мы всегда поддерживаем молодые таланты в стремлении улучшать свои профессиональные навыки и делать окружающую среду комфортнее. Однако важно, чтобы проекты молодых архитекторов не отправлялись «в стол», а могли быть реализованы. Хакатон «Города» уже не первый год подтверждает, что проекты молодежи могут быть не только креативные, но и иметь потенциал к реализации», - заявила заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина.

Руководитель Роскультцентра, трек «Росмолодежь. Креатив» Марина Абрамова подчеркнула, что требования к городской среде в настоящее время изменились. «Важными становятся особая эстетика, комфортность, экологичность, соответствие времени. Сегодня необходимо строить с прицелом на несколько поколений вперед, предугадать будущее, и только участие молодых архитекторов в проектах поможет это сделать. Поэтому так важен хакатон, который дает возможность небольшим городам получить такую свежую, но качественную экспертизу», - отметила она.

Псковская область и в прошлом году вошла в число российских регионов - участников ежегодного Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Молодые специалисты разрабатывали концепцию дизайн-проекта реконструкции зоны фойе большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Хакатон «Города» — это проект, позволяющий реализовать молодым талантливым архитекторам и урбанистам свои идеи по улучшению городской среды. В рамках хакатона начинающие специалисты знакомятся с территориями для благоустройства и в командах под руководством опытных кураторов разрабатывают решения, одно из которых в дальнейшем будет реализовано.