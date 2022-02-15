Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается в возрастной группе 30-49 лет

16:04, 15 февраля 2022, ПАИ

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области на минувшей неделе зафиксирована в возрастной группе от 30 до 49 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

33,8% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю зарегистрировано в данной возрастной группе. Всего в Псковской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 1 659 граждан. Наименьший рост зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет, всего в ней зафиксировано 463 случая.

Кроме того, за минувшую неделю зафиксирован 1151 случай заражения в возрастной группе до 17 лет (23,5% от общего числа), 1035 случаев среди граждан 50-64 лет (21,1%) и 601 случай среди лиц в возрасте 65 лет и старше (12,2%).