Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается в возрастной группе 30-49 лет

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области на минувшей неделе зафиксирована в возрастной группе от 30 до 49 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. 

33,8% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю зарегистрировано в данной возрастной группе. Всего в Псковской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 1 659 граждан. Наименьший рост зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет, всего в ней зафиксировано 463 случая. 

Кроме того, за минувшую неделю зафиксирован 1151 случай заражения в возрастной группе до 17 лет (23,5% от общего числа), 1035 случаев среди граждан 50-64 лет (21,1%) и 601 случай среди лиц в возрасте 65 лет и старше (12,2%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф»
15 февраля 2022

За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков
15 февраля 2022

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской на 12,4%
15 февраля 2022

Четыре новые пары сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе
15 февраля 2022

Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
15 февраля 2022

Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста
15 февраля 2022

До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2022

Борис Елкин: Управление капстроительства будет реорганизовано, а впоследствии ликвидировано

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...