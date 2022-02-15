За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков
За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков от граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
В кол-центре в настоящее время работают 23 оператора, каждый из них ежедневно обрабатывает около 50 звонков. «Для увеличения штата привлекаются волонтёры, поэтому если вы хотите помочь специалистам – оставляйте заявки, 122@pskov.ru», – сообщили в Telegram-канале.
Напомним, что в Псковской области по телефону единой службы 122 можно получить консультации по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Также можно дистанционно открыть, продлить или закрыть больничный.
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