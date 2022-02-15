Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф»

16:59, 15 февраля 2022, ПАИ

14 февраля первокурсники Великолукской сельскохозяйственной академии посетили торфопредприятие «Велторф» и узнали об особенностях производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Екатерина Афанасьевская.

У студентов была возможность ознакомиться с полным циклом производства. Им продемонстрировали, как сырьё приходит с торфоучастка, как оно выгружается и хранится, как попадает на производственную линию. Екатерина Афанасьевская отметила, что в процессе экскурсии у студентов абсолютно поменялось мнение о сложности производства и востребованности продукции предприятия. «Когда ты видишь, что пакетики лежат на полочках – это одно. А здесь они увидели своими глазами как, что и из чего производится», - подчеркнула она.

Вместе со студентами с работой компании «Велторф» ознакомился депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, который выступил инициатором данной экскурсии в рамках государственной программы профориентации молодежи. В конце мероприятия он пожелал студентам успехов в учёбе.

Ещё одним из участников экскурсии был постоянный покупатель продукции предприятия. «Увидев масштаб проводящихся работ и сложность технологического процесса, он заявил, что больше не будет претендовать на скидку, а наоборот, готов доплачивать за нашу продукцию», - поделилась Екатерина Афанасьевская.

По её словам, у студентов также остались яркие впечатления от экскурсии, а кроме того, они воспользовались возможностью задать специалистам предприятия все интересовавшие их вопросы и о самом производстве, и о перспективах трудоустройства.

«Ребята еще не понимают, что такое производственно-рыночные отношения, ценообразование товара, его себестоимость, но всему этому их научат! Но они увидели, в каких непростых условиях люди работают, как создается наш продукт. Для первокурсников такая экскурсия очень полезна, они увидели, куда могут пойти трудиться после окончания академии и какими знаниями для этого нужно обладать», - сказала Екатерина Афанасьевская. Она отметила, что одна из выпускниц сельхозакадемии уже работает на «Велторфе» - девушка пришла писать диплом, а потом решила войти в команду предприятия.

После прошедшей экскурсии руководство «Велторфа» приняло решение сделать такие мероприятия регулярными и приглашать на производство не только студентов профильных образовательных учреждений, но и старшеклассников.

ООО «Велторф» представляет собой современное, активно развивающееся торфопредприятие в Великих Луках, являющееся одним из крупнейших производителей торфогрунтов и субстратов на Северо-Западе.

Компания производит высококачественные торфяные питательные субстраты для посева и выращивания рассады овощных культур, субстраты для выращивания однолетних, многолетних, луковичных и ампельных цветочных культур, субстраты для газона, посадки хвойников, кустарников, а также других декоративных культур, специальные смеси для выращивания огурцов, перцев, капусты, томатов, салата.