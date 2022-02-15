Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Перспективный план работы утвердили члены Общественной палаты Псковской области

15 февраля состоялось пленарное заседание Общественной палаты Псковской области 5-го состава. Оно прошло в формате ВКС из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Представители общественного органа подвели итоги работы с момента последнего пленарного заседания и обсудили перспективный план деятельности на ближайшие полгода. Председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева отметила, что акцент, в частности, будет сделан на вопросах экологии, детского оздоровительного отдыха, а также социальной защиты населения. Одна из перспективных инициатив — создание молодежной Общественной палаты.

«Все 9 комиссий ответственно подошли к составлению плана работы на первую половину 2022 года. Этот документ — призыв к действию, в ходе своей работы мы будем возвращаться к нему и, при необходимости, корректировать», - отметила Наталья Горбачева.

В рамках пленарного заседания в Общественной палате также произошли кадровые перестановки. По собственному желанию должность председателя комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию, делам ветеранов и военнослужащих, противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами и взаимодействию с ОНК покинул Михаил Башлыков. По результатам голосования новым председателем избрана Алена Иванова.

Участники пленарного заседания единогласно поддержали внесение изменений в регламент Общественной палаты региона. Также утверждено положение об отборе и деятельности общественных представителей в муниципалитетах региона. Такой инструмент, по словам Натальи Горбачевой, позволит активнее привлекать к работе районы. Для утверждения кандидатов будет сформирована отдельная рабочая группа.

Все принятые на пленарном заседании документы будут опубликованы на официальном сайте Общественной палаты Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Открылась продажа билетов на авиарейсы из Пскова в Анапу

15 февраля 2022

Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф»
15 февраля 2022

За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков
15 февраля 2022

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской на 12,4%
15 февраля 2022

Четыре новые пары сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе
15 февраля 2022

Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
15 февраля 2022

Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста
15 февраля 2022

До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...