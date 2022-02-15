Перспективный план работы утвердили члены Общественной палаты Псковской области

17:21, 15 февраля 2022, ПАИ

15 февраля состоялось пленарное заседание Общественной палаты Псковской области 5-го состава. Оно прошло в формате ВКС из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Представители общественного органа подвели итоги работы с момента последнего пленарного заседания и обсудили перспективный план деятельности на ближайшие полгода. Председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева отметила, что акцент, в частности, будет сделан на вопросах экологии, детского оздоровительного отдыха, а также социальной защиты населения. Одна из перспективных инициатив — создание молодежной Общественной палаты.

«Все 9 комиссий ответственно подошли к составлению плана работы на первую половину 2022 года. Этот документ — призыв к действию, в ходе своей работы мы будем возвращаться к нему и, при необходимости, корректировать», - отметила Наталья Горбачева.

В рамках пленарного заседания в Общественной палате также произошли кадровые перестановки. По собственному желанию должность председателя комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию, делам ветеранов и военнослужащих, противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами и взаимодействию с ОНК покинул Михаил Башлыков. По результатам голосования новым председателем избрана Алена Иванова.

Участники пленарного заседания единогласно поддержали внесение изменений в регламент Общественной палаты региона. Также утверждено положение об отборе и деятельности общественных представителей в муниципалитетах региона. Такой инструмент, по словам Натальи Горбачевой, позволит активнее привлекать к работе районы. Для утверждения кандидатов будет сформирована отдельная рабочая группа.

Все принятые на пленарном заседании документы будут опубликованы на официальном сайте Общественной палаты Псковской области.