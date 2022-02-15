Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты Локнянского сельхозтехникума успешно выступили на чемпионате «Молодые профессионалы»

Студенты Локнянского сельскохозяйственного техникума успешно выступили на 6-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает районная газета «Восход».

Техникум представляли Никита Александров и Илья Харчевин (группа №32 профессия «Мастер сельскохозяйственного производства»); Диана Сидорова и Милана Павлова (группа №23 профессия «Делопроизводитель»).

Никита Александров занял 2 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Диана Сидорова стала третьей в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Призеров регионального чемпионата подготовили мастера производственного обучения Лариса Васильева, Александр Журихин и Александр Козлов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

15 февраля 2022

Открылась продажа билетов на авиарейсы из Пскова в Анапу

15 февраля 2022

Великолукские студенты побывали на экскурсии на предприятии «Велторф»
15 февраля 2022

За неделю псковский кол-центр единой службы «122» принял более 6500 звонков
15 февраля 2022

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области ниже общероссийской на 12,4%
15 февраля 2022

Четыре новые пары сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе
15 февраля 2022

Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
15 февраля 2022

Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста
15 февраля 2022

До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...