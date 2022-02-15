Студенты Локнянского сельхозтехникума успешно выступили на чемпионате «Молодые профессионалы»
Студенты Локнянского сельскохозяйственного техникума успешно выступили на 6-м региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает районная газета «Восход».
Техникум представляли Никита Александров и Илья Харчевин (группа №32 профессия «Мастер сельскохозяйственного производства»); Диана Сидорова и Милана Павлова (группа №23 профессия «Делопроизводитель»).
Никита Александров занял 2 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Диана Сидорова стала третьей в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
Призеров регионального чемпионата подготовили мастера производственного обучения Лариса Васильева, Александр Журихин и Александр Козлов.
Слышали ли вы про биткоин?
Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
Борис Елкин: Одностороннее движение на Карла Маркса – репетиция перед закрытием моста